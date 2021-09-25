شكرا لقرائتكم خبر عن معزوفات موسيقية وعروض فلكلورية في «الجبيل الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات اليوم الوطني السعودي 91 في أماكن متفرقة بمدينة الجبيل الصناعية، كشاطئ الفناتير، الذي تضمن مشاركة إدارة الأمن الصناعي بالهيئة الملكية بمسيرة استعراضية للمعدات الأمنية والإطفائية، والقوات البحرية الملكية السعودية «الأسطول الشرقي» باستعراض الزوارق البحرية، بالإضافة إلى معرض الآليات والمعدات العسكرية للقوات البحرية الملكية السعودية، كذلك معرض الفن التشكيلي «هي دارنا»، الذي تنظمه جمعية الفنون التشكيلية بالجبيل «جسفت»، الذي يجسد فيه الفنانون حبهم للوطن بأسلوبهم الفني.

وتزينت مرافق الهيئة الملكية بالجبيل في هذا اليوم باكتسائها للون الأخضر كمنظر جمالي للمدينة، واستضافت المجمعات التجارية عددا من الفعاليات شملت مرسما للأطفال، يركز على أبرز 10 مشاريع على مستوى المملكة.