شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. مسيرة لـ80 سيارة كلاسيكية وبرامج رسم للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت بلدية محافظة القطيف، برنامجًا احتفاليًا، في 6 مواقع مختلفة شملت المدن والواجهات البحرية والحدائق والميادين احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ91، وتضمن برنامج الاحتفاء أكثر من 15 فعالية شارك فيها المواطنون، معبرين عن حبهم وانتمائهم لوطنهم وتجديدهم لعهد الولاء لولاة الأمر «حفظهم الله»، ولرايته الخضراء الخفاقة بالمجد والتنمية والأمن والاستقرار.

وزخرت احتفالية البلدية بالعديد من الفقرات بدأت بمسيرة الدراجات النارية، التي شارك فيها ألف مواطن من مختلف سكان المملكة، ومسيرة السيارات الكلاسيكية، وشارك فيها 80 سيارة، إضافةً إلى مسيرة اللنجات الوطنية التي انطلقت من فرضة القطيف حتى فرضة دارين.

وشملت الاحتفالات، العرض الوطني بقلعة تاروت، والعرض الوطني في أيقونة اليوم الوطني بحي الزهراء في الواجهة البحرية والمتضمن العديد من البرامج والفعاليات لمختلف الأعمار ومنها، برنامج دار الفن للرسم الحر للأطفال، ودار الثقافة التي سيوزع فيها 1000 كتاب، بمشاركة بسطة حسن والمعرض الفني بمشاركة العديد من فناني المحافظة.

كما تضمنت الاحتفالية تدشين أطول جدارية وطنية في شارع البيروني بصفوى، وتوزيع الأعلام الوطنية والعديد من الفقرات الإبداعية ممشى جاوان، واحتفالية مشاة سيهات الوطنية في كورنيش الغدير بسيهات، بالإضافة لبرامج متنوعة في حديقة الخزامى بعنك، وتمتد الاحتفالية 3 أيام متواصلة.

من جهته، قال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني: إن احتفال اليوم احتفاء بالإنجازات، وتجديد لعهد الولاء لقيادتنا الحكيمة، ولوطننا ولرايته، واحتفاء بالطموحات والعزم على أن نعمل أكثر ونعطي أكثر من أجل مجد وطننا واستقراره وتطوره وارتقائه بين الأوطان، وهو احتفال بالسلام والمحبة والتسامح، والقيم الإنسانية العليا وهو احتفال بالإنجازات العظيمة والنهضة الحضارية الشاملة، التي انطلقت مواكبها منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز، -طيب الله ثراه-، وصولا إلى العهد المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، «حفظهما الله»، التي أسست لأنجح نهضة ورؤية حضارية على مستوى العالم شهدها العصر الحديث.

وأشار إلى أنه في إطار الاحتفال باليوم الوطني السعودي، نظمت البلدية فعاليات متنوعة للاحتفال بهذا اليوم تضمنت كافة التجهيزات والعديد من الأنشطة والفعاليات والفقرات بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية، وجرى إعداد خطة متكاملة للفعاليات مع الأخذ في الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وسط بيئة تسودها مشاعر حب الوطن والانتماء والولاء، تعبيرا عن مدى أهمية مرور هذه المناسبة على مسيرة النهضة الشاملة، التي تشهدها المملكة تحت قيادة حكيمة تقودنا إلى تحقيق الإنجازات التاريخية.