شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أركان ضمن احتفالات «بناء» في القطيف والأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام برنامج الرعاية والتأهيل، الذي تشرف عليه مباحث المنطقة الشرقية، في اليوم الوطني 91، عددا من الفعاليات، منها مشاركة المرضى والعاملين في المجال الصحي هذه الفرحة، من خلال زيارة مستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الأمير سعود بن جلوي.

وشارك البرنامج بمجموعة من الفعاليات، توزعت على محافظتي القطيف، والأحساء، فقد شارك البرنامج المجتمع فرحته من خلال توزيع الهدايا التذكارية في شوارع القطيف في تقاطع طريق الخليج العربي بطريق الرياض «مدخل تاروت»، وفي كورنيش الغدير بسيهات، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والأركان في كورنيش المحيسنيات. وتضمنت هذه الأركان، ركن «علم بلادي فخري واعتزازي»، وهو ركن يحتوي على غرس 91 علمًا تجسد الذكرى الوطنية 91، وركن «لون الوطن بألوان الفرح»، واشتمل على التلوين للرسومات الوطنية، التي تتمثل في صور من مدن المملكة العربية السعودية وتعبر عن فرحة اليوم الوطني، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا المخصصة للأطفال.

واحتوت الفعاليات أيضًا على ركن «تعرّف على بناء»، الذي يتم من خلاله التعريف بالبرنامج من خلال توزيع البرشورات الورقية، وركن «هدية من وطني»، واحتوى كل كيس على مجموعة من الهدايا، التي تحمل شعار البرنامج، والتي تقدم لزوار الأركان كنوع من مشاركة البرنامج للأهالي فرحتهم باليوم الوطني.

«غنّي للوطن» هو ركن يتم من خلاله تقديم الأغاني الوطنية، التي أضفت على المكان روح الوطنية في كورنيش المحيسنيات، وركن «مشاعر للوطن».