شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء: نشهد تقدما في جميع المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، احتفال الأحساء باليوم الوطني 19 تحت شعار «هي لنا دار»، وفاقت إحصائية زوار الفعالية أكثر من 27 ألف زائر رددوا أهازيج وطنية وسط متنزه الملك عبدالله البيئي، معبرين عن عميق حبهم وامتنانهم لقيادتهم الرشيدة «أيدها الله»، ووطنهم، في الوقت الذي سمح بدخول المحصنين فقط، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل الفعاليات والبرامج.

وقال سمو محافظ الأحساء: في ذكرى اليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة العربية السعودية يفتخر كل مواطن بهذه البلاد الغالية، ويرفع رأسه شموخاً وفرحاً لما يتجدد في قلبه من مشاعر حب وإخلاص لهذا الوطن المعطاء رمز الإنسانية والشموخ، كيف لا وهو يعيش في كنف وطن قدّم الإنسان على كل شيء، وذلل له جميع الصعاب وبذل موارده ومقتدراته وجعلها أرخص شيء للحفاظ على الإنسان وصحته أولاً.

وأضاف: «في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- نرى التقدم الدائم في جميع المجالات والأصعدة من غير استثناء، بل وفي تقدم ونجاح على باقي الدول للقضاء على آثار الجائحة القاسية، التي أنهكت قوى العالم، فاليوم قد قدمت السعودية لأغلب ساكنيها من مواطنين ومقيمين اللقاح الآمن محافظة بذلك على قدسية الإنسان وأولويته على كل شيء، وقدمت الرعاية الطبية اللازمة والفائقة لكل مَنْ احتاجها، وبذلت ومدت يد المساعدة لغيرها من الدول الأشقاء تخفيفا عليهم ووقوفا معهم، رافعة بذلك راية الإنسانية ومتجاوزة بذلك الحدود الجغرافية».

وشمل الحفل، الذي نظمته محافظة الأحساء وأمانة الأحساء، بحضور أمين الأحساء م. عصام الملا، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية المدنيين والعسكريين، أوبريت بعنوان «هي لنا دار» ثم احتفالية العرضة السعودية.

في حين قدم الفنان التشكيلي حسين الخضيري رسما مباشرا لـ«الملك سلمان» خلال خمس دقائق تفاعل معها الحضور، وختم الحفل بإطلاق بالونات خضراء لونت سماء المتنزه تزامنت مع تراقصات عروض النافورة التفاعلية، تلتها عروض فنون «المجيلسي» الشعبية على المسرح المائي.