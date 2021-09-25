شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % زيادة في التبرع الطوعي بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الصحة جهودها لرفع الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وأعلنت الصحة عن زيادة التبرع الطوعي بالدم حيث يقترب من تحقيق نسبة 90 %، كما قامت الصحة بتنفيذ 1137 حملة للتبرع بالدم خلال العام 2020م، وذلك في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ مستهدفة من خلال هذه الحملات تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين، لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة.

وتعتزم الوزارة من خلال الاحتفال باليوم الوطني «91» إطلاق عدة حملات للتبرع بالدم في العديد من مدن المملكة وفي مواقع مختلفة تشمل أماكن الفعاليات، وكذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة أثناء إقامة بعض مباريات الجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك من خلال عربات التبرع بالدم المتنقلة، إضافةً إلى حملات للتبرع بالدم بمبادرة من عدد من الجمعيات المتخصصة، وكذلك الجاليات المقيمة بالمملكة.