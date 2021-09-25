شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدنا يستاهل خبرتنا».. مبادرة تطوعية لتنمية القدرات البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أكاديميتان مبادرة بعنوان «بلدنا يستاهل خبرتنا» تزامناً مع فعاليات اليوم الوطني «٩١»، والتي تستمر لمدة عام كامل والمتمثلة في تقديم ٩١ خبيرا متطوعا سواء أكان فردا أم جهة عمل برامج تطوعية لخدمة المجتمع السعودي. وتدعم المبادرة برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد -حفظه الله- في إطار رؤية 2030.

نفع الآخرينوقالت الباحثة في مجال تصميم البرامج التربوية والفكرية والقيادية وعضو هيئة تدريس في جامعة أم القرى د. علياء مليباري: فكرة المبادرة تتمثل في تقديم خبرات في مجالات متنوعة: علمية، فكرية، عملية، قيادية، تجارية، وتربوية، والتي يقدمها مجموعة من المتطوعين الأفراد والجهات من خلال عمل دورات أو ورش عمل لتفعيل الدور التطوعي في مجال تخصصهم، إضافة إلى نفع الآخرين بما يملكه هؤلاء الخبراء من معرفة ومهارات لخلق مجتمع حيوي ومعطاء، وتنمية القدرات البشرية من جميع فئات المجتمع السعودي.

الابتعاث الخارجيمن جهتها، أضافت المستشارة والباحثة في الأمن السيبراني الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب الآلي في جامعة طيبة فرع ينبع د. فاطمة الحربي: إن القيادة الرشيدة منحت فرصة الابتعاث الخارجي للجميع للحصول على أعلى الدرجات العلمية من أفضل الجامعات العالمية والعودة لخدمة هذا الوطن العظيم، وهذا أقل واجب لرد الجميل، حيث إن المبادرة تجمع الكثير من الخبراء المتطوعين في مجالات متنوعة ويحتاجها المجتمع السعودي لتقديمها بالمجان لمن يرغب الانضمام إليها سواء عن بُعد أو من خلال الجهات المتعاونة التي تقدم برامج حضورية، ونطمح أن تستمر هذه المبادرة كل عام وأن نوفق في تقديم ما يفيد المجتمع السعودي لنشارك مع قيادتنا الرشيدة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

مبدأ الاستدامة

يذكر أن مبادرة «بلدنا يستاهل خبرتنا» مستندة إلى مبدأ الاستدامة حيث إنه سيتم إطلاقها سنويًا تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي. هذا العام، بدأ التسجيل في المبادرة في اليوم الوطني وينتهي يوم الخميس القادم عبر الرابط: https://baladna.softr.app، وسيتم اختيار الخبراء الـ٩١ تحت إشراف لجنة تحكيم مكونة من أعضاء متخصصين في المجالات، وسوف يتم الإعلان عن الخبراء الفائزين بالمبادرة بتاريخ 10 أكتوبر القادم، وتستمر المبادرة لمدة عام كامل حيث سيتم جدولة الخبرات لتقديم ٨ خبرات شهريا، ومن ثم تكريم الخبراء الـ٩١ في الاحتفال السنوي للمبادرة.