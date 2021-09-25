شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة «التقاطعات الخطرة» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة حفر الباطن أعمالها في معالجة التقاطعات الخطرة والحد من الازدحام المروري باستحداث فتحات الدوران وفق أعلى معايير السلامة المرورية في بعض الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

ونفذت بلدية شرق حفر الباطن وبالتعاون مع الدوريات الأمنية، حملة رقابية لضبط الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة في الشوارع والساحات العامة، تم على إثرها حجز المركبات المخالفة.

ونفذت الأمانة ممثلة بوكالة المشاريع أعمال تركيب الثيل الطبيعي في حديقة حي الصفاء بواقع (11171) مترا مربعا.

وكانت بلدية غرب حفر الباطن نفذت جولات ميدانية تم على إثرها إغلاق محل تجاري واستبعاد 2 عمال لعدم وجود شهادات صحية كما تم إتلاف 9 كلجم من المواد غير الصالحة للاستهلاك.