شكرا لقرائتكم خبر عن «مزاد الأحساء» يستقبل 3 آلاف طن تمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية اللجنة التنظيمية لمزاد موسم صرام تمور محافظة الأحساء، عن تجاوز مبيعات التمور الواردة للمزاد، في أسبوعه الثالث الـ 6 ملايين ريال، واستقبال3.1 مليون كيلوجرام من أصناف التمور المختلفة، فيما بلغ متوسط سعر البيع 900 ريال لـ«المَن الواحد /240 كيلوجرام».

ويحقق المزاد هذا العام، مؤشرات مبكرة في التصاعد الإيجابي في جذب المزيد من القوة الشرائية للمزاد، وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور في المملكة من خلال تواجدهم في المزاد بشكل مستمر، مما شجع الكثير من المزارعين ومنتجي التمور في الحراك التجاري وسط المزاد، والمتوقع خلال الفترات القادمة تحقيق أرقام قياسية في العديد من الصفقات التي تتم يومياً.

يذكر أن المزاد انطلق في الأول من شهر سبتمبر الجاري، وينفذه تنظيميا وإشرافيا 12 قطاعا حكوميا «محافظة الأحساء، أمانة الأحساء، غرفة الأحساء، جامعة الملك فيصل، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، المؤسسة العامة للري، وزارة التجارة، مركز أبحاث النخيل والتمور، المركز الوطني للنخيل والتمور، الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالأحساء، فرع الهيئة العامة للإحصاء».