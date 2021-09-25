شكرا لقرائتكم خبر عن الوعي المجتمعي يحصن احتفالات اليوم الوطني «91» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

إحصائية جديدة

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 51 حالة مؤكدة وتعافي 59 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 2313 حالة منها 271 حالة حرجة. وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 546843 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 535842 حالة، مشيرة إلى تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8688 حالة -رحمهم الله جميعا-.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

تدني الحالاتوفي سياق متصل، أكد مختصون أن احتفالات اليوم الوطني جرت وفق الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد، إضافة إلى وجود كافة الجهات المعنية لضبط المخالفين، مشيرين إلى أن التحصين والوعي الكبير لدى المجتمع سيساهمان في استمرار تدني الحالات رغم الاحتفالات المتنوعة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

احتفال آمنوقالت استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن د. عائشة العصيل: «أثبت المحتفلون باليوم الوطني حسهم العالي بالمسؤولية وأنهم أهل للثقة، وذلك بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية والكمامات، في ظل توفير بيئة احتفالية آمنة وصحية»، لافتة إلى أنه من المتوقع -بمشيئة الله تعالى- عدم ارتفاع أعداد الحالات اليومية، وهو مؤشر جديد لنجاح خطة العودة للحياة الطبيعية ما قبل جائحة كورونا، وأن السنة القادمة ستكون الاحتفالات أجمل وقد تكون بلا كمامات.

حياة طبيعيةوأضافت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات: «إن اليوم الوطني «91»، يتميز بالكثير من الإنجازات أولها اقتراب الخروج من جائحة كورونا، واقترابنا من الحصانة المجتمعية وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا نتيجة هذا الوصول والإنجاز، وهذا فخر لوطننا محليا وعالميا وقد لمسنا هذا الأمر في انخفاض أعداد الإصابات والحالات الحرجة»، مشيدة بالجهود التي بذلت في تنظيم جميع مظاهر الاحتفالات في جميع مناطق المملكة بالمحافظة على الالتزام بالاحترازات، واشتراط دخول المحصنين بجرعتين لكافة الأنشطة مع مراعاة الضوابط، أدام الله الأمن والأمان وكل عام ووطنا بألف خير.