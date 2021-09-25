شكرا لقرائتكم خبر عن «إيرادات الدولة» و«حماية الطفل» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها بعد غد تقرير اللجنة الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1441/1442هـ، وتقريرا تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة «17» من نظام المجلس، كما يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1442هـ.

الحج والإسكان

ويبحث المجلس تقريرا قدمته لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام إيرادات الدولة المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة «17» من نظام مجلس الشورى، ويستعرض المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن وقف تطبيق جزاء الغرامة المنصوص عليها في الفقرة «1» من المادة الثانية من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة «17» من نظام مجلس الشورى.

النقل والاتصالاتويناقش المجلس خلال جلسته التي يعقدها الثلاثاء القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع الإثبات، حيث أنهت اللجنة دراسة ما تضمنه مشروع النظام من مواد وأهداف. كما يستعرض المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن طلب الهيئة الملكية لمحافظة العلا استثناءها من إحدى مواد نظام الشركات. وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1441/1442هـ، وتقريراً آخر للجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل «سابقاً» للعام المالي 1441/1442هـ، وتقريرا من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1441/1442هـ.

الشؤون الإسلامية

وأدرج المجلس في جدول أعماله الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة، حيث يصوت المجلس على قراره بشأن ما رأت اللجنة من توصيات. كما يبحث تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة وبين إدارة التنمية الإسلامية الماليزية.

الموارد البشريةويستهل المجلس في جلسته يوم الأربعاء القادم، بتكوين لجانه المتخصصة وتسمية أعضائها للسنة الشورية الثانية من الدورة الثامنة، كما يسمي رؤساء اللجان ونوابهم، ويستمع المجلس خلال جلسته إلى تقريرين يتضمنان وجهتي نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1441/1442هـ، كما يصوت على ما رأته اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1441/1442هـ.

التعليم العاليويناقش المجلس مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم ومشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي بين المملكة ودولة الكويت، ومشروع مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة الكويت في مجال الرياضة، ومشروع اتفاق تعاون بين المملكة والكويت في مجال الشباب.