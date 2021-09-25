شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يشارك المملكة يومها الوطني في احتفالات سفاراتها بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت دول العالم المملكة احتفالاتها باليوم الوطني 91 بتقديم التهنئة عبر سفاراتها بالخارج خلال حفلات استقبال تضمنت فعاليات تُبرز رؤية المملكة 2030 وفقرات فنية متنوعة ووطنية وتوشح خلالها الحضور باللون الأخضر وعلم المملكة، وأشادوا بمنجزاتها ونجاحاتها منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ حتى العصر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ وفقه الله ـ وثمنوا قيم المملكة الإسلامية النبيلة، وعاداتها وتقاليدها العربية الأصيلة.

وفي مدريد أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام القين حفل استقبال بحضور ممثل حكومة مملكة إسبانيا البرتو يوسيلاي، وعدد من كبار المسؤولين الإسبان وسفراء الدول الصديقة والشقيقة، يتقدمهم عميدة السفراء العرب سفيرة سلطنة عمان كفاية بنت خميس، وجمع من المواطنين السعوديين.

أقام سفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي حفل استقبال رسمي حضره وزير التموين والتجارة الداخلية المصري د. علي المصيلحي ممثلا عن الحكومة المصرية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المصريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مصر ورجال الأعمال والإعلاميين المصريين ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة.

وفي إسلام آباد أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي حفل استقبال، بحضور أعضاء السفارة والسعوديين في جمهورية باكستان الإسلامية، كما أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد عامر الشهري حفل استقبال حضره أمين الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية التشادية عمر بن داود، وعدد من الوزراء وأعضاء من المجلس العسكري الانتقالي، كما أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي حفلا في مسقط، حضره، صاحب السمو فاتك بن فهر آل سعيد وعدد من أصحاب السمو ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى سلطنة عُمان، كما أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي حفلا، حضره من الجانب الإريتري وزير الخارجية عثمان صالح، ووزير الإعلام يماني مسقل، وعدد من المسؤولين.

وفي أكرا أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل الروقي حفل استقبال في دار السكن، حضره عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في غانا ومنسوبو سفارة المملكة، والمكاتب والملحقيات، كما أقامت سفارة المملكة لدى جمهورية طاجيكستان حفلا في مقر السفارة، بحضور عدد من المواطنين والإعلاميين، كما أقامت سفارة المملكة في ساحل العاج حفلا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالله السبيعي، وأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات.

واحتفت سفارة المملكة في بوركينا فاسو بمناسبة اليوم الوطني بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين فهد الدوسري، وأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها.

وفي جمهورية القمر المتحدة أقام سفير خادم الحرمين الشريفين د. عطاالله الزايد، حفل استقبال بحضور وزراء الدولة وكبار المسؤولين وعدد من السفراء، كما أقامت سفارات المملكة في الهند وموريتانيا والسودان ولبنان حفلات استقبال بمناسبة اليوم الوطني.