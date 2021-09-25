شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش تطورات البرنامج النووي مع المبعوث الأمريكي لشؤون إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز العمل المشترك، كما تطرق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى سمو وزير الخارجية، أمس، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.