الارشيف / اخبار السعوديه

تأهيل 600 موظفة برئاسة الحرمين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 600 موظفة برئاسة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تأهيل ما يقارب 600 موظفة يعملن ضمن الوكالات والوكالات المساعدة.

وتتمثل الوكالات ومنسوبيها في وكالة الشؤون التطويرية النسائية بقيادة مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية د. العنود بنت خالد العبود، ويندرج تحتها كلٌّ من: الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية، والوكالة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية، الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية، ويبلغ عددهن ما يقارب 100 موظفة، والوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية، والوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية ويبلغ عددهن ما يقارب 210 موظفات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا