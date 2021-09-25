شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 600 موظفة برئاسة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تأهيل ما يقارب 600 موظفة يعملن ضمن الوكالات والوكالات المساعدة.

وتتمثل الوكالات ومنسوبيها في وكالة الشؤون التطويرية النسائية بقيادة مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية د. العنود بنت خالد العبود، ويندرج تحتها كلٌّ من: الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية، والوكالة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية، الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية، ويبلغ عددهن ما يقارب 100 موظفة، والوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية، والوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية ويبلغ عددهن ما يقارب 210 موظفات.