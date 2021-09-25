شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع روسيا وإستونيا وإيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76 بنيويورك.

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها، كما التقى سمو وزير الخارجية، أمس، نظيرته الإستونية إيفا ماريا ليميتس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان، أمس، وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.