شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 3 مشروعات بـ 60 مليون ريال في سكاكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أمس، 3 مشروعات تنموية لأمانة الجوف في مدينة سكاكا بأكثر من 60 مليون ريال، شملت المركز الحضاري الجديد، وممشى الربوة، ومنطقة السارية، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الوطن.

ولدى وصول سموه إلى مقر المركز الحضاري كان في استقباله أمين المنطقة م. عاطف الشرعان، وأطلق سموه رسميا المشروع الذي يمتد مبناه الرئيسي على مساحة 11 ألف متر مربع ومنطقة الخدمات على 90 ألف متر مربع، وتجول سموه في أروقة المبنى الرئيسي الذي يضم صالة ملكية متعددة الاستخدامات، وأخرى للاجتماعات، وقاعة احتفالات وصالة مفتوحة، و«كوفي شوب» ومطعما، ومكتبة علمية، ومتحفا تراثيا، إلى جانب صالة للأنشطة الرياضية.

وتضم منطقة الخدمات حدائق ومتنزهات ومدرجات ومواقف للسيارات وتوسعات مستقبلية تشمل عددا من الملاعب والحدائق لخدمة الأهالي، كما دشن سموه ممشى الربوة بطول 1750 مترًا، ومنطقة السارية على مساحة 4500 متر مربع، تضم سارية بارتفاع أكثر من 70 مترا وشعار رؤية المملكة 2030 وأماكن للاحتفالات الشعبية.

وشاهد سموه والحضور «الأوبريت» الخاص بمناسبة اليوم الوطني، وأُطلِقَت الألعاب النارية التي زيّنت سماء مدينة سكاكا، كما تجول على الفعاليات المتنوعة ضمن احتفالية الأمانة باليوم الوطني.