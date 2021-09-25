، مدير مستشفى المؤسس بمكة: القطاع الصحي يحظى باهتمام بالغ من خادم الحرمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91

رفع المدير التنفيذي لمستشفى المؤسس بمكة المكرمة الدكتور عاهد بن علي عقيل باسمه ونيابةً عن منسوبي المستشفى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وإلى كافة أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها واستقرارها.

وتفصيلاً، قال الدكتور "عاهد عقيل": إن هذا اليوم يمثل ذكرى التوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، يوم مجيد تنبض فيه قلوبنا بالفرح، يوم يبعث في النفوس الأمل والقوة والفخر، يوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن، وللفخر بحاضره الجميل، وفيه الولاء والمحبة والتلاحم والثقة بين القيادة والشعب وفيه نجدد العهد على المضي قدماً نحو تحقيق أهدافه السامية.

وأضاف أن القطاع الصحي في المملكة يحظى باهتمام بالغ ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ويتمثل ذلك في حرصه على توفير الرعاية الصحية الشاملة لأبناء هذا الوطن الغالي في كافة أنحاء المملكة، وشهد القطاع في عهده - حفظه الله- العديد من التطورات الواسعة في المرافق والمنشآت الصحية الجديدة، وتم دعم مستشفيات مناطق المملكة المختلفة.

وأكد الدكتور عقيل أن مستقبل المملكة مبشر وواعد بإذن الله، فلدينا قدرات وكفاءات كبيرة تساهم في صناعة المستقبل، والجميع يبذل أقصى الجهود لرفعة المملكة في المجالات كافة.

وفي الختام دعا الدكتور"عقيل" الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية أعواماً عديدة وبلادنا تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة، وأن يوفقنا جميعاً لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وأبناء هذا الوطن الغالي.