أشخاص يصعدون على شاحنة أثناء سيرها بأحد طرق حائل.. والشرطة تطيح بالسائق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة حائل، الجمعة، القبض على سائق شاحنة لسماحه بصعود عدد من الأشخاص عليها وتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، المقدم سامي الشمري، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام عدد من الأشخاص بالصعود على شاحنة أثناء سيرها في أحد الطرق المنطقة، فقدم تم إنزال الأشخاص حفاظًا على سلامتهم والقبض على السائق وتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

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شرطة منطقة حائل: القبض على سائق شاحنة لسماحه بصعود عدد من الأشخاص عليها وتطبيق العقوبات النظامية بحقه. pic.twitter.com/6EgkNf306r