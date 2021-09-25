أخبار السعودية.. 4 شروط لنقل البيانات الشخصية.. وعقوبة عدم الامتثال رجال الشرطة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، الموافق 24 سبتمبر2021م منها: 4 شروط لنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، وعقوبة عدم الامتثال لتعليمات رجال الشرطة.

4 شروط لنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة

نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، مواد نظام حماية البيانات الشخصية والذي أقره مجلس الوزراء.

عقوبة عدم الامتثال لتعليمات رجال الشرطة

كشف ماجد قاروب -المحامي والمستشار القانوني، عن عقوبات الهروب من رجال الأمن وعدم الامتثال لتعليمات رجال الشرطة لا سيما في مناسبة اليوم الوطني.

شرطة الباحة تطيح بـ7 مواطنين تشاجروا في الأماكن العامة

أعلنت شرطة منطقة الباحة، الجمعة، القبض على 7 مواطنين، ظهروا في مشاجرة جماعية بمقطع فيديو.

مجندات سعوديات يشاركن في عرض عسكري

شاركت مجندات سعوديات في العرض العسكري لقطاعات وزارة الداخلية الذي أقيم في واجهة الرياض بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

شاب يحكي تفاصيل تدخله لمنع تهريب شخص من دورية أمنية

حكى الشاب السعوي، عبد الله فهد، تفاصيل واقعة تدخله لمنع تهريب شخص من دورية أمنية بإحدى المناطق في المملكة، خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي 91.

5 حقوق لصاحب البيانات الشخصية

نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة مواد نظام حماية البيانات الشخصية والذي أقره مجلس الوزراء.

4 أنوع من التمويل من بنك التنمية الاجتماعية

حددت بنك التنمية الاجتماعية نحو 4 أنواع من التمويل لمن فقدوا وظائفهم مثل التمويل النقدي وتمويل الأسر المنتجة وتمويل السيارات وكذلك تمويل كنف.

البطل «حدادي» يعود على قدميه بعد إصابته بالحد الجنوبي

أصيب البطل عبدالمعين حدادي بميدان البطولة والشرفة بمنطقة نجران، قبل خمسة أعوام خلال أدائه مهمة الواجب في الدفاع عن السعودية، حيث تعرض لإصابة خطيرة تمثلت في كسور في الجمجمة والفك دخل على إثرها في حالة غيبوبة لمدة عام كامل.

احتساب معاش الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ألية احتساب معاش الضمان الاجتماعي، لافتة إلى المستفيدين.

محام يوضح عقوبات المخالفين في احتفالات اليوم الوطني

قال ماجد قاروب، المحامي والمستشار القانوني، إن أي تجمع للبشر سواء في مباراة كرة قدم أو احتفالات يشهد احتكاكًا بينهم، مشيرًا إلى أن احتفالات العيد الوطني شهدت بعض التجاوزات من مواطنين بالغوا في التعبير عن فرحتهم تجاه الوطن.

الخطوط السعودية تطرح عروضًا وخصومات احتفالا باليوم الوطني الـ91

أعلنت الخطوط الجوية السعودية خصومات وعروض تصل إلى الحصول على أميال إضافية بنسبة 91% عند شراء «مكافآت الفرسان» احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ91.

غواصون يرسمون لوحة بديعة لشعار اليوم الوطني تحت الماء

شارك مجموعة من الغواصين في رسم شعار اليوم الوطني 91، على عمق 15 مترًا، وتحمل اللوحة عنوان: "هي لنا دار".

منح ميدالية الاستحقاق لـ60 مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

5 خطوات لتحديث رقم الجوال في «توكلنا»

كشف تطبيق توكلنا عن خطوات تحديث البيانات ورقم الجوال من خلال الموقع الرسمي للتطبيق من خلال مجموعة من الخطوات.

5 جزاءات على الموظف حال ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية

نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، مواد نظام الانضباط الوظيفي والذي أقره مجلس الوزراء.

لقطات من احتفال «الدفاع» باليوم الوطني

نشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، لقطات من احتفال قيادة المنطقة الشمالية الغربية باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

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