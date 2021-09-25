الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة، القبض على 29 مواطنًا ضايقوا المارة برمي عبوات بلاستيكية عليهم بالطائف.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الأشخاص يضايقون المارة برمي عبوات بلاستيكية عليهم بمحافظة الطائف، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على 29 مواطنًا في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأكد متحدث شرطة مكة إيقاف المتهمين واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على (29) شخصًا ضايقوا المارة برمي عبوات بلاستيكية عليهم بالطائف. pic.twitter.com/U1LCGvBedU