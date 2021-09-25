هل الوظائف المؤقتة تتطلب الاشتراك في التأمينات؟.. المؤسسة تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدى إمكانية اشتراك العاملين في الوظائف المؤقتة في نظام التأمينات الاجتماعية.

وقالت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إن التسجيل إلزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر أياً كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.

الاشتراك في التأمينات

وكانت للتأمينات الاجتماعية أكدت أنَّ خطوات إضافة مشترك سعودي في التأمينات أون لاين كالآتي:

1-تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

2-الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي.

3-استكمال البيانات الخاصة بالمشترك.

4-الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر «توثيق العقد».

5-استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على «حفظ».

وسيتم إرسال العقد إلى العامل وسيكون لديه ثلاثة خيارات هم: تجاهل العقد وفي هذه الحالة يتم إلغاء العقد بعد مرور 7 أيام، وإذا تم رفض العقد سيتطلب من العامل تحديد أسباب الرفض وإرسالها إلى صاحب العمل، وفي حالة الموافقة على العقد يتم توثيق العقد، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ألية تعديل الأجر في التأمينات

فيما أوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن تعديل أجر المشترك من خلال المشترك أو صاحب العمل خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى السنة التالية لها على الأكثر.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن الأجر الخاضع للاشتراك هو الأجر الأساسي والعمولة والنسبة المئوية للمبيعات أو الأرباح سواء اقتصر عليها الأجر أو كانت مضافًا إليه وبدل السكن النقدي المتفق عليه أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين.

ويكون الأجر الخاضع للاشتراك بالنسبة للسعوديين بحد أدنى 1500 ريال وبحد أقصي 4500 ريال، و400 ريال لغير السعوديين، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

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