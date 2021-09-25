رئيس العرضة السعودية يكشف عن تفاصيل موقف جمعه بالملك سلمان بشأن قصيدة العرضة

الرياض - محمد عبدالله - كشف رئيس العرضة السعودية، صالح بن عبدالواحد، عن تفاصيل موقف جمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن قصيدة العرضة التي كانت ستؤدى خلال معرض «المملكة بين الأمس واليوم» في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال عبدالواحد، خلال لقاء مع «برنامج 120» على قناة «الإخبارية»: كنا في أحد المعارض بأمريكا، وكان الملك وقتها أميرًا للرياض، وهو القائم على افتتاح المعرض، وخلال مشاركة الملك معنا في العرضة، قلنا قصيدة «حنا أهل التوحيد والمله والدين دين الله دخلنا به»، ولكن خادم الحرمين الشريفين قال لا تقولون دخلنا به، بل «حنا أهل التوحيد والملة، والدين دين الله عملنا به».

واختتم رئيس العرضة السعودية تصريحاته، أنه منذ تعديل الملك سلمان على مطلع القصيدة، لم يتم تغييرها حتى يومنا هذا.

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