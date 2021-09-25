محام يكشف عن عقوبة عدم الامتثال لتعليمات رجال الشرطة وخاصة في اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - كشف ماجد قاروب -المحامي والمستشار القانوني، عن عقوبات الهروب من رجال الأمن وعدم الامتثال لتعليمات رجال الشرطة لا سيما في مناسبة اليوم الوطني.

وقال قاروب، لبرنامج "يا هلا"، على قناة "روتانا خليجية"، إن الدخول في مناوشة أو مشاغبات مع رجل أمن أو مركبة أنية واقتحامها هذه أشبه بالأعمال الإرهابية.

وتابع أن مثل هذه الأعمال هي أشبه بأن تقوم باقتحام سجن وتخرج من فيه، وهذا لا يصنف جنحة أو حدث عادي بسيط، وإنما هي جريمة بشعة موجبة للتوقيف.

وأشار إلى أن الاعتداء على رجل أمن أو مركبة أمنية تشبه اقتحام قسم شرطة، لأن هذه المركبة هي عبارة عن قسم شرطة مؤقت أو متنقل فيها رجال أمن وتحري وتوقيف مؤقت في خلفية السيارة لحين اتخاذ اللازم.

أما ما يحدث من مخالفات في المناسبات ومنها مناسبة اليوم لوطني، فالعقوبة لا تختلف، لأن اليوم هو اليوم والمناسبة هي المناسبة، المخالفة تعد مخالفة سواء في مناسبة اجتماعية مثل اليوم الوطني أو أي مناسبة، القوانين وضعت لمنع هذه الحالات الشاذة حتى لا تفعل رغباتها الصبيانية إن صح التعبير غير اللائقة وغير المقبولة والمرفوضة في مثل هذه الأيام والتجمعات.

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