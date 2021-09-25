«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - وقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الفرصة مهيأة، السبت، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية منها.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس السبت، استمرار تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط.

أما عن حالة الخليج العربي، فقال «الأرصاد»، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

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