ضبط سائق شاحنة لسماحه بصعود أشخاص عليها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأنه إشارة لما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي عن قيام عدد من الأشخاص بالصعود على شاحنة أثناء سيرها في أحد طرق المنطقة، إذ تم إنزال الأشخاص حفاظا على سلامتهم والقبض على السائق وتطبيق العقوبات النظامية بحقه.



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