، شاهد.. هندي يوزِّع الحلوى بشوارع كيرالا وفاءً ومحبة للسعودية في اليوم الوطني ،

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- محمد بن مسعود - الدمام - تم تداول الفيديو على نطاق واسع بشبكات التواصل وسط إشادة وثناء
- شاهد.. هندي يوزِّع الحلوى بشوارع كيرالا وفاءً ومحبة للسعودية في اليوم الوطني
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو لهندي، يلبس الزي السعودي بشوارع مدينة كيرالا بالهند، ويقوم بتوزيع الحلوى على سائقي السيارات في الطريق احتفاء باليوم الوطني للمملكة، وفاءً ومحبة للسعودية التي قضى جزءًا من عمره فيها.
وتفصيلاً، حظي المقطع بانتشار واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين علَّقوا عليه بالإشادة والتنويه بوفاء الهندي، مؤكدين أن السعودية وقيادتها غرست الانتماء والحب في قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين؛ وهذا الفيديو يُجسِّد ذلك. ()
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 12:22 AM
تم تداول الفيديو على نطاق واسع بشبكات التواصل وسط إشادة وثناءشاهد.. هندي يوزِّع الحلوى بشوارع كيرالا وفاءً ومحبة للسعودية في اليوم الوطني
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو لهندي، يلبس الزي السعودي بشوارع مدينة كيرالا بالهند، ويقوم بتوزيع الحلوى على سائقي السيارات في الطريق احتفاء باليوم الوطني للمملكة، وفاءً ومحبة للسعودية التي قضى جزءًا من عمره فيها.
وتفصيلاً، حظي المقطع بانتشار واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين علَّقوا عليه بالإشادة والتنويه بوفاء الهندي، مؤكدين أن السعودية وقيادتها غرست الانتماء والحب في قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين؛ وهذا الفيديو يُجسِّد ذلك. ()
، شاهد.. هندي يوزِّع الحلوى بشوارع كيرالا وفاءً ومحبة للسعودية في اليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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