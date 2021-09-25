، السفارة السعودية لدى روسيا وبيلاروس تحتفل باليوم الوطني 91 ،

محمد بن مسعود - الدمام - السفير "الأحمد": الاحتفاء بهذه الذكرى يرسخ الانتماء للوطن

أقام السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية السعودية في القاعة الكبرى لفندق كراون بلازا بالعاصمة موسكو.

وتفصيلاً، حضر الحفل أعضاء السفارة والمكاتب التابعة لها والمواطنون والطلبة السعوديون المقيمون في روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس والذين أعربوا عن تهنئتهم للمملكة حكومةً وشعباً بهذه المناسبة السعيدة وتقديرهم للدور الرائد الذي تقوم به على المستويات الإقليمية والدولية.

وفي تصريح خلال الحفل رفع السفير عبدالرحمن سليمان الأحمد باسمه ونيابة عن جميع منسوبي السفارة والمكاتب التابعة لها أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وإلى شعب المملكة النبيل بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وبيّن " الأحمد " أن الاحتفاء بهذه الذكرى يرسخ الانتماء للوطن، فاليوم الوطني هو إنجاز تاريخي وحدوي ليس فقط للمملكة وإنما للأمة العربية والإسلامية، ففي هذا اليوم وحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله هذه الأرض ونقلها من مراحل التجزئة والاقتتال والتخلف إلى التوحيد والأمن والتقدم.

وتابع من بعده ملوك المملكة مسيرتها التنموية وصولاً للعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حيث استطاعت المملكة بقيادته أن تواجه بالحزم والعزم والثبات على المبادئ العديد من التحديات إقليمياً ودولياً، كما استطاعت بفضل حكمة وشجاعة قيادتها وبفضل الوحدة الوطنية القيام بالعديد من الإنجازات التنموية والنهضوية ومن ضمنها إطلاق رؤية 2030.

وأشار السفير الأحمد إلى علاقات الصداقة والتعاون في كافة المجالات التي تجمع بين المملكة العربية والسعودية وروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس، وتقديرهما لدور المملكة المتنامي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لما تتمتع به من مصداقية، ولحرصها على دعم السلام والأمن الدوليين، ولمبادراتها المشهودة على كافة الأصعدة سياسياً واقتصادياً، ولعضويتها الفاعلة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى عضويتها في مجموعة العشرين، علاوة على جهودها واسهاماتها الإنسانية والإغاثية الملموسة في هذا الشأن. داعياً الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات.

وتخلل الحفل تقديم برامج وثائقية ومعرض صور تبرز المنجزات التنموية التي حققتها المملكة وما وصلت إليه من تطور ونهضة ورقي وأمن واستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة، وكذلك مجموعة من الصور التي تبرز العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.