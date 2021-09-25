، بقصيدة رائعة.. الشاعر "العتيبي" يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - جاء مطلعها "يالله يا اللي تنزل الغيث مدرار"

رفع الشاعر والأديب جبيلان سعد الممخور العتيبي، من أعيان محافظة الدوادمي، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية السعودية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق قيادتنا لكل خير، وأن تتمكن بلادنا من مواصلة مسيرة البناء والنهوض الحضاري والتقدم.

جاء ذلك بقصيدة رائعة، جاء مطلعها "يــالله يــا اللــي تــنــزل الغـــــيث مدرار".

وإلى نص القصيدة:

يــالله يــا اللــي تــنــزل الغـــــيث مدرار

اللي حميت البيت مـــــن كــيــد الاشرار

اغفر ذنوبي يالـــــــــــولي وانـــت غفار

عز البلاد الــــحاكــم العـــــــــــادل البار

فالحكم مـــــــــــاشاور ضعيفين الاشوار

فــتح الــرياض لــهـــــــا تواريخ واخبار

واعاد مجدا ً ضايـعــا ً عـــــــقب مشوار

وانقذ بــــــلاداً عـــيشها ضــيــق واكدار

بعــد ظــلام الــجهل تـــــوضـي بالانوار

وامطر ساحب الوسم مــن غيث الامطار

الفــــــارس اللـــــــي للصعيبــات مغوار

من الحساء للـــــجوف لـــــديار الانصار

في وقعت الهفهوف من فـــــوق الاسوار

وفي فتح حــايل قابـــــله حـرب واخطار

ونادى المــــنــادي بالفرج وقت الاسحار

وضـــــم الحجـــاز وعزها عقب الاكدار

واخضــع جـــــنوب المملكة مثل ماصار

بعــــض الــمناطق ســـــلمت له بالافخار

وأيضــــــا بــنـاء للمملكة حصن واسوار

يقود جيــشــا ً يــرهب الــــخصم لاصار

كــــــــل القـبايـــل بـــالمـــواقيف حضار

ساق القـــــبايل والحـــــواضر فالاخطار

مامـــــات ابــــــوتركي ولا فــارق الدار

واستخـــرج الــــبترول من عمق الامتار

عشرين عـــــــــــــام تـنحسب له بمشوار

واخـــــــــر سنينـــــه بالتعبــــد والاذكار

عســــاه بـــالجنــه بـــــــــعيدا ً عن النار

واليوم فــــــي عهــــد الــــتقدم والاعمار

ستة ملــــــــوكا ً تـــرهب الخصم وخيار

تنفـــق عـــــلى الشعب السعودي بمدرار

فـــي فــــــيصل الحكمه لها رمز وشعار

حــكامنــا بـــالشـــرع والــــــوالي اختار

وين العرب واصل العرب نــسل الاخيار

تـــرا الـــهدف حـــكم العرب سر وجهار

راح العراق وســــــــوريا وراحت العار

وراح الــيمن مـــن بـــــعدها مابها انكار

للمــــارقين الــرافضه صـــــارت اوكار

شــعــب الــــيمن ذاق الــــمذلات والعار

اليوم عهد مــــــطوع الـــــــخصم بالنار

في عـــــهد ســـــــلمـان التقدم والاعمار

تكفى يا أبو سلـــمان يــــــــانسل الاحرار

تــــــرا فـســـــــــاد الفــــرد تدمير للدار

وصيـــدك مـــن الجزلات يا طير سنجار

مانستمـــــــع فـــي هــــــرج حاقد وهذار

حكامنـــــا نـــعما ًبـــــــــهم بكل الأدوار

اللــي نـــــوى للمملكــة خــــــبث وانكار

حـريبنــــــا نــسقيه مـــــن كاس الامرار

صــــلاة ربــــي عـــــــد رمله والاحجار

اللــي حمـــــــاه اللــه فــــــي داخل الغار

عـــــد الـــــنبــات وعــــد ماتنبت اشجار

محيي الـــــــــعظام الـــــــهامدات النثاير

وهــــــزمتهم حتى اصبحـــــوا بالخساير

فـــــي ســــــاعةٍ تضـــيع فـــيه البصاير

عـــــــبدالعزيـــز الـــيا هـــبا كــــل باير

حــراً مخاليبـــــــــه تــــــــشوق النضاير

كــــم حـــــاكـم ً خــــلا زهــــــابه وناير

بالفعــــــــل والــحكمـه وبــــــعد النظاير

جاهـــا مــــــــــعــــزي بالفرج والسفاير

علم وحـــــــــضاره عـــقـب كانت دماير

فوق الجبل والــــــــحزم وارض الزباير

ليا نــــــــوى للخصــــــــم جــر الجراير

عـــــقب العطش صارت قصور وعماير

خلـــــى جـــــــنود الترك تـركض فراير

ضرب الــسيوف وقاذفـــــــــات الذخاير

واستسلــــــمت بالفعـــــل وقـت السحاير

للـــبيـت حـــجاجــــــــا ً وللـــبيــت زاير

حــــرب الـــيمـــن راحت كثير الخساير

تـبغـى الـــحيـاه ولا يـبـــــــــون الشراير

وجيشــــــا ً يــدوس الـــخاينيــن الفجاير

بعض الـــمواقف يـــودع الـــخصم حاير

في راي أبـــــو تــــركــي فخوذ وعشاير

في رايـــــــــــة الـــتوحيد جيش ونصاير

اســـمه بقـــــى رمـــــــــز العلوم الكباير

ودارت عــــلى العـــــدوان سوء الدواير

وعشـــــــــرة عـــواما ً تنحسب له بشاير

ينفـــــق ولا حســــب فلـــــــوس وتجاير

فـــــي جنـــــة الــــفردوس يلبس حراير

عهــــــد الملــــــوك اللي عقول وبصاير

مطوعــــــة مـــن صـــاب راسه غراير

تعــطــي ولا تــــحسب حساب الصراير

أسس نظــــــــــام العدل صاف الضماير

محـــــــــــدن يماثلهـــــم ولاهوب صاير

مخطــط الـــفرس الـــــــــــــخبيثه دماير

وين العـــــرب تـــــــــاريخهم يا خساير

ولبنـــــــــان راحــــت شتتــــوها حساير

وفــي شــعبها ســوو صــــــنوف النكاير

مـــستخدمــه ضـــد الــــــــعرب للهزاير

مــــــن عـــاش يــنظــر ويتــــفكر فكاير

مـــن طــاولـوه الــــــروس راحوا نحاير

يضـــرب علـــى الكــايد ولا هوب شاير

تـــــــــرا الـــــرشاوي من كبار الخساير

لا تــرحم الـــسارق لـــــــــعين المصاير

تصيــــــد جـــزله مــــــا تصيد الصغاير

وتنبـــح كـــــــلاب القــــوم والبني ساير

دولـــــــــة هــــــل العوجا ونعــم الذكاير

ابــعــــد عـــليـــهم مـــن بــــلاد الجزاير

يـــــمــــــوت كــبده محــــــرقه بالمارير

عـــــلى محمــــــد عــــــــد ماطار طاير

والعنــكـــــوب اضـــــفت علــيه الستاير

وعــد الـــــنجوم الســــــــاريات السهاير