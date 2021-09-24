السعودية | وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القطري في نيويورك

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القطري في نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان التقى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الوكالة إن اللقاء "استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

