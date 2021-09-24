، "عبدالرحمن العمار" يظفر بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تُوّج عبدالرحمن العمار، لاعب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر، بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية المقامة في دولة قطر؛ وذلك بعد تغلُّبه على زميله مهند الغميز في نهائي خليجي سعودي خالص.
ووصل البطلان عبدالرحمن العمار ومهند الغميز إلى النهائي الخليجي بعد فوزهما على اللاعب المحترف وليد ماجد من قطر واللاعب عبدالله القطان من الكويت على التوالي.
وبهذه المناسبة بارك الدكتور ناصر بن صعب الشمري، رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" للبطلين على هذا الإنجاز، وقال: "أبارك للبطل عبدالرحمن العمار تحقيقه لقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية، كما أبارك لزميله مهند الغميز حصوله على المركز الثاني في نهائي خليجي سعودي لأول مرة".
وتابع: "ماضون من هنا إلى أبعد من ذلك بإذن الله، ثم بدعم رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه، وبعزيمة أبطالنا في البلياردو والسنوكر".
"عبدالرحمن العمار" يظفر بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-24
تُوّج عبدالرحمن العمار، لاعب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر، بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية المقامة في دولة قطر؛ وذلك بعد تغلُّبه على زميله مهند الغميز في نهائي خليجي سعودي خالص.
ووصل البطلان عبدالرحمن العمار ومهند الغميز إلى النهائي الخليجي بعد فوزهما على اللاعب المحترف وليد ماجد من قطر واللاعب عبدالله القطان من الكويت على التوالي.
وبهذه المناسبة بارك الدكتور ناصر بن صعب الشمري، رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" للبطلين على هذا الإنجاز، وقال: "أبارك للبطل عبدالرحمن العمار تحقيقه لقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية، كما أبارك لزميله مهند الغميز حصوله على المركز الثاني في نهائي خليجي سعودي لأول مرة".
وتابع: "ماضون من هنا إلى أبعد من ذلك بإذن الله، ثم بدعم رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه، وبعزيمة أبطالنا في البلياردو والسنوكر".
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
11:41 PM
في نهائي خليجي سعودي خالص
تُوّج عبدالرحمن العمار، لاعب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر، بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية المقامة في دولة قطر؛ وذلك بعد تغلُّبه على زميله مهند الغميز في نهائي خليجي سعودي خالص.
ووصل البطلان عبدالرحمن العمار ومهند الغميز إلى النهائي الخليجي بعد فوزهما على اللاعب المحترف وليد ماجد من قطر واللاعب عبدالله القطان من الكويت على التوالي.
وبهذه المناسبة بارك الدكتور ناصر بن صعب الشمري، رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" للبطلين على هذا الإنجاز، وقال: "أبارك للبطل عبدالرحمن العمار تحقيقه لقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية، كما أبارك لزميله مهند الغميز حصوله على المركز الثاني في نهائي خليجي سعودي لأول مرة".
وتابع: "ماضون من هنا إلى أبعد من ذلك بإذن الله، ثم بدعم رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه، وبعزيمة أبطالنا في البلياردو والسنوكر".
، "عبدالرحمن العمار" يظفر بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "عبدالرحمن العمار" يظفر بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.