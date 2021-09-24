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بريطانيا.. 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت بريطانيا 35,623 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) و 180 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7,601,487، فيما بلغت حصيلة الوفيات 135,983 .بريطانيا فيروس كورونا الجديد

بريطانيا.. 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2021-09-24

سجّلت بريطانيا 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 180 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7,601,487، فيما بلغت حصيلة الوفيات 135,983 .

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443

11:42 PM

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت بريطانيا 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 180 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7,601,487، فيما بلغت حصيلة الوفيات 135,983 .

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، بريطانيا.. 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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