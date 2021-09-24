محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية سجّلت بريطانيا 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 180 وفاة. وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7,601,487، فيما بلغت حصيلة الوفيات 135,983 .بريطانيا فيروس كورونا الجديد بريطانيا.. 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-24 سجّلت بريطانيا 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 180 وفاة. وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7,601,487، فيما بلغت حصيلة الوفيات 135,983 . 24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 11:42 PM خلال الـ 24 ساعة الماضية خلال الـ 24 ساعة الماضية سجّلت بريطانيا 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 180 وفاة. وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7,601,487، فيما بلغت حصيلة الوفيات 135,983 . ، بريطانيا.. 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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