- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
التقى اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 11:29 PM
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 في نيويوركوزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري سُبل دعم العلاقات الثنائية
التقى اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.
، وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري سُبل دعم العلاقات الثنائية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري سُبل دعم العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.