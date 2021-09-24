، "التعاون" يعرقل "الاتحاد" ويمنعه من التحليق بعيدًا بالصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق التعاون في عرقلة شقيقه الاتحاد، ومنعه من التحليق بعيدًا بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن فرض عليه التعادل في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لناد دار) بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

افتتح البرازيلي رومارينهو هدفَيْ المباراة في الدقيقة الـ27 حينما منح الاتحاد الأسبقية في التقدم من علامة الجزاء، قبل أن يدرك التعاون التعادل عن طريق إياغو سانتوس برأسية جميلة في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 13 في صدارة جدول الترتيب، كما ارتفع رصيد التعاون هو الآخر ليصل للنقطة رقم 3 في المركز السادس عشر (الأخير).

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