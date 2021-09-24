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"التعاون" يعرقل "الاتحاد" ويمنعه من التحليق بعيدًا بالصدارة

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محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق التعاون في عرقلة شقيقه الاتحاد، ومنعه من التحليق بعيدًا بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن فرض عليه التعادل في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير للمحترفين (جولة هي لناد دار) بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

افتتح البرازيلي رومارينهو هدفَيْ المباراة في الدقيقة الـ27 حينما منح الاتحاد الأسبقية في التقدم من علامة الجزاء، قبل أن يدرك التعاون التعادل عن طريق إياغو سانتوس برأسية جميلة في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 13 في صدارة جدول الترتيب، كما ارتفع رصيد التعاون هو الآخر ليصل للنقطة رقم 3 في المركز السادس عشر (الأخير).

الاتحاد التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

"التعاون" يعرقل "الاتحاد" ويمنعه من التحليق بعيدًا بالصدارة

محمد السيّد الخليج 365 2021-09-24

نجح فريق التعاون في عرقلة شقيقه الاتحاد، ومنعه من التحليق بعيدًا بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن فرض عليه التعادل في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لناد دار) بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

افتتح البرازيلي رومارينهو هدفَيْ المباراة في الدقيقة الـ27 حينما منح الاتحاد الأسبقية في التقدم من علامة الجزاء، قبل أن يدرك التعاون التعادل عن طريق إياغو سانتوس برأسية جميلة في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 13 في صدارة جدول الترتيب، كما ارتفع رصيد التعاون هو الآخر ليصل للنقطة رقم 3 في المركز السادس عشر (الأخير).

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443

10:38 PM

اخر تعديل

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443

11:11 PM

نجح فريق التعاون في عرقلة شقيقه الاتحاد، ومنعه من التحليق بعيدًا بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن فرض عليه التعادل في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لناد دار) بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

افتتح البرازيلي رومارينهو هدفَيْ المباراة في الدقيقة الـ27 حينما منح الاتحاد الأسبقية في التقدم من علامة الجزاء، قبل أن يدرك التعاون التعادل عن طريق إياغو سانتوس برأسية جميلة في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 13 في صدارة جدول الترتيب، كما ارتفع رصيد التعاون هو الآخر ليصل للنقطة رقم 3 في المركز السادس عشر (الأخير).

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، "التعاون" يعرقل "الاتحاد" ويمنعه من التحليق بعيدًا بالصدارة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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