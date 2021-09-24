محام يوضح عقوبات المخالفين في احتفالات اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - قال ماجد قاروب، المحامي والمستشار القانوني، إن أي تجمع للبشر سواء في مباراة كرة قدم أو احتفالات يشهد احتكاكًا بينهم، مشيرًا إلى أن احتفالات العيد الوطني شهدت بعض التجاوزات من مواطنين بالغوا في التعبير عن فرحتهم تجاه الوطن.

وأضاف "قاروب"، في تصريحات لبرنامج "يا هلا"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، أنه يجب السعي قدر الإمكان لتجنب الأخطاء التي تحدث في مثل هذه الأيام والمناسبات، موجها التحية لرجال الأمن على جهودهم لحماية المجتمع من أي عبث أو تجاوز.

وأوضح المستشار القانوني أن الشباب دائمًا يقعون فريسة لـ3 قوانين تعاقب على تلك المخالفات والتجاوزات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات اليوم الوطني، مشيرًا إلى أن القوانين الـ3 هي: الجرائم المعلوماتية، والتحرش، وقد تصل بسبب تصنيف نوع القول أو الفعل إلى قانون أخطر وهو الإرهاب.

وأشار "قاروب"، إلى أن نشر مقاطع الفيديو التي تتضمن مخالفات وتجاوز للحدود الأخلاقية، بغرض التباهي بها يقع صاحبها تحت طائلة قانون الجرائم المعلوماتية وقد تصل العقوبة إلى الحبس عامين وغرامة 500 ألف ريال، مضيفًا: "الفيصل في نشر هذا المحتوى هو إلى أين توجه الرسالة.. هل للمشاركة في هذا الفعل والتباهي به أم إلى تطبيق (كلنا أمن) لمعاونة الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين".

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