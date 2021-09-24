والدة البطل «عبدالمعين» تروي تفاصيل علاجه في أمريكا.. أجريت له 7 جراحات

الرياض - محمد عبدالله - روت والدة البطل في الحد الجنوبي عبدالمعين حدادي تفاصيل علاج ابنها في الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات وعودته سالمًا إلى أرض الوطن.

وقالت في تصريحات لقناة «الإخبارية» إن فرحتها لا توصف بالعودة إلى أرض الوطن بعد خمس سنوات من التنقل من مستشفى لمتشفى.

وأضافت أن ابنها أجرى 3 عمليات لترقيع الجمجمة ولم تكلل بالنجاح، وبعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أمر بعلاج عبدالمعين على نفقته في الولايات المتحدة.

وتابعت "بعدها انتقل عبدالمعين إلى أمريكا، وفي أمريكا استمر ثلاث سنوات أجريت له تقريبًا سبع عمليات.

وأضافت أن العملية الأولى وهي العملية الكبرى استغرقت نحو 17 ساعة تم خلالها ترقيع خمسة كسور في قاع الجمجمة".

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