وزير الخارجية يلتقي نظيره القطري بالأمم المتحدة

الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الأمير فيصل، التقى -كذلك- منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

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