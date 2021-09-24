للنساء.. وزارة الصحة توضح استعدادات مهمة قبل الحمل

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة أن هناك استعدادات عديدة يجب اتباعها قبل الحمل مثل تناول الفيتامينات اللازمة، وأخذ التطعيمات واللقاحات المناسبة.

وأكدت وزارة الصحة أنه يجب على المرأة التي تستعد للحمل أن تتناول حمض الفوليك بمقدار 400 ميكروجرام من حمض الفوليك على شكل مكملات غذائية كل يوم أثناء المحاولة في الحمل حتى الاسبوع الـ12 من الحمل؛ للتقليل من مخاطر إصابة الطفل بعيوب الأنبوب العصبي.

أما النساء المصابات بالصرع والسكري وولادة طفل بعيوب في الانبوب العصبي فينصحن بأخذ حمض الفوليك بجرعة 5 ميليجرام 5 ملج.

خطة للحمل

ويجب على المرأة التي تستعد للحمل المحافظة على الوزن الزائد أو السمنة يزيد من مخاطر بعض مشاكل الحمل مثل: ارتفاع ضغط الدم، جلطات الدم وسكري الحمل، كما يمكن المحافظة على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني.

وأكدت وزارة الصحة على المرأة التي تستعد للحمل التوقف عن التدخين حيث يرتبط بمشاكل صحية مثل: الولادة المبكرة، انخفاض وزن المولود ومتلازمة موت الرضع المفاجئ.

ويجب التأكيد على أخذ المرأة التي تستعد للحمل على التطعيمات الضرورية، مثل الجدري المائي، والحصبة الألمانية لما لها من خطورة على الجنين، كما سيتم إعطاء التطعيمات بعد إجراء اختبارات الدم للتحقق من المناعة في حال لم تكن التطعيمات كاملة، ويفضل أن يكون ذلك قبل شهر على الأقل من محاولة الحمل.

الحمل والسكري

وإذا كانت السيدة تعاني من السمنة أو من حالات مرضية مزمنة مثل: داء السكري، الربو، ارتفاع ضغط الدم، خلل في الغدة الدرقية أو الصرع، فلا بد من ضبط حالة المرض قبل الحمل، وعند استخدام أدوية، أعشاب أو مكملات غذائية ففي بعض الحالات يتم تغيير الجرعات، تناول شيء آخر أو التوقف عن تناول المنتج قبل الحمل.

وإذا كانت السيدة معرضة لخطر الإصابة بعدوى منقولة جنسياً، أو تعتقد أنها أو شريكها مصاب بالعدوى فلا بد من إجراء فحوصات ما قبل الحمل للتشخيص والعلاج.

إذا كان في العائلة أحد الأمراض الوراثية فيتعين معرفتها قبل الحمل؛ ليتمكن الطبيب المعالج من تحويل السيدة إلى استشاري في الأمراض الوراثية لإجراء التقييم قبل الحمل.

كلما تقدمت السيدة بالسن، زاد خطر مشكلات الخصوبة وفقدان الحمل وحالات صبغية معينة، وبعض المضاعفات المتعلقة بالحمل مثل: سكري الحمل، كما قد يكون لعمر الأب دور في ذلك أيضًا.

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