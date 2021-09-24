لمن فقد وظيفته.. 4 أنوع من التمويل من بنك التنمية الاجتماعية

الرياض - محمد عبدالله - حددت بنك التنمية الاجتماعية نحو 4 أنواع من التمويل لمن فقدوا وظائفهم مثل التمويل النقدي وتمويل الأسر المنتجة وتمويل السيارات وكذلك تمويل كنف.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن التمويل النقدي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

شروط التمويل النقدي

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن شروط الحصول على التمويل النقدي تتمثل فيما يلي:

1-ألا يكون طالب التمويل مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض.

2-ألا يقل العمر عن 18 عام هجري ولا يزيد على 60 عام.

3-ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال.

4-أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل.

5-اجتياز الفحص الائتماني.

6-أن لا تتجاوز مدة السداد 40 شهر.

7-أن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته، مع وجود وثيقة/رخصة تثبت ذلك.

8-ألا تتجاوز قيمة التمويل 60 ألف ريال وفقاً للملاءة المالية للضامن، مع تحديد حد أعلى لقيمة التمويل قدره 32 ألف ريال لمن تقل أعمارهم عن 21 سنة.

شروط تمويل الأسر المنتجة

ويمكن الحصول على تمويل الأسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية بعد استيفاء الشروط التالية:

1-إصدار شهادة أسرة المنتجة وتحديد نشاط المشروع.

2-يجب أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية أو من يعاملون معاملة السعوديين طبقاً لنظام العمل السعودي.

3-يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد على 65 سنة عند تقديم طلب التسجيل.

4-يجب ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري.

5-يجب ألا يزيد الدخل الشهري لطالب التسجيل على 10 آلف ريال من غير دخل النشاط.

6-يجب تقديم اثبات سكن مقبول لدى البنك «عقد ايجار / صك ملكية أو عنوان وطني».

7-توفير الضمانات حسب متطلبات التمويل.

شروط تمويل السيارات

وأكد بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أنه يمكن الحصول على تمويل السيارات بعد استيفاء الشروط التالية:

1-ألا يقل العمر عن 20 عام هجري ولا يزيد على 60 عام.

2-ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر.

3-ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال.

4-أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل.

5-اجتياز الفحص الائتماني.

6-ألا تتجاوز مدة التمويل 60 شهر.

7-وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

8-عدم وجود مخالفات مرورية.

9-التسجيل في إحدى شركات توجيه المركبات المعتمدة

10-التأمين على المركبة.

شروط تمويل كنف

كما لفت بنك التنمية الاجتماعية إلى أن النساء الأرامل والمطلقات من الفئات الأشد احتياجا يمكنهن الحصول على تمويل كنف.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن تمويل كنف يمنح مبلغ يصل إلى 30 ألف ريال، ولا يشترط إعالة أسرة، ولا يشترط تقديم صك إعالة.

واشترط بنك التنمية الاجتماعية ألا يقل عمر المقترضة عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة، وألا يزيد عمر الكفيل على 55 سنة.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أن متطلبات التقديم على تمويل كنف هي الهوية الوطينة، العنون الوطنى، ورقم حساب الآيبان ورقم الجوال المسجل في أبشر.

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