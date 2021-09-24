بالفيديو.. مجندات سعوديات يشاركن في عرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - شاركت مجندات سعوديات في العرض العسكري لقطاعات وزارة الداخلية الذي أقيم في واجهة الرياض بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وظهرت المجندات السعوديات في المقطع بالزي العسكري في صفوف متراصة احتفاء باليوم الوطني للمملكة الـ 91.

هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

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