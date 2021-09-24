متحدث «الأرصاد»: حادثة رجال ألمع إشارة بأن معلومات الطقس أصبحت مهمة جدًا

الرياض - محمد عبدالله - قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن معلومات الطقس أصبحت مهمة جدا، خاصة في إقامة الفعاليات والمناسبات.

ونشر القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو، لأحد الفعاليات في محافظة رجال ألمع، وقد تسببت الأمطار والرياح في إلغاء مظاهر الاحتفال وسقوط بعض اللافتات.

وأكد القحطاني ضرورة الحرص على معرفة الظواهر الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة والمواعيد المناسبة في إقامة الفعاليات والمناسبات.

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