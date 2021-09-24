شمل خطابًا للملك عبد العزيز.. كيف ظهر العدد الأول من جريدة «أم القرى» قبل 100 عام؟

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الإعلام، نشر اقتباسات من العدد الأول للجريدة الرسمية الأقدم في المملكة "أم القرى"، وذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وظهر العدد الأول من جريدة "أم القرى" إلى النور قبل 100 عام، وتحديدًا في شهر جمادى الأولى 1343هـ، وصدر مكونًا من 4 صفحات، تحتوي على عدد من العناوين أبرزها ما يلي:

- عونك اللهم

وكان العنوان لافتتاحية العدد الذي جاء فيه: "أصدرنا هذه الجريدة لنشر ما من شأنه أن يبصر الناس فيما يصلح أمرهم في الدنيا والآخرة".

- هذا بلاغ

وأسفل العنوان كان أول خطاب منشور للملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، والذي قال فيه: "لا كبير عندي إلا الضعيف حتى آخذ الحق له، ولا ضعيف عندي إلا الظالم حتى آخذ الحق منه".

- وصول عظمة السلطان إلى أم القرى

وشمل العنوان الثالث في الصحيفة الرسمية، نبأ وصول الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة، وجاء فيه: "لم يؤذن عشاء يوم الخميس من ليلة الجمعة إلا وقد بلغ ركاب سلطان العرب مكان السد بين جبل حراء وجبل ثقبة، وأصوات الملبين من ركبه تتجاوب أصداؤها في الفضاء".

- حفلة العلماء

وتناول العنوان الرابع خبر استقبال الملك عبد العزيز والخطاب الذي ألقاء على علماء مكة المكرمة -حينذاك- وجاء فيه: "وما أزفت الساعة المعينة، حتى غصّ بهو الحميدية بعلماء البلد الحرام من أهله ومن المجاورين".

- الغيث

وتناول خبرًا حول هطول المطر، جاء فيه: "جادنا الغيث من عند الله مساء الأربعاء بمطر غزير منهمر امتلأت به الشعاب وسالت من الأودية ودام إلى منتصف الليل".

- المحتكرون

وحذر الخبر السادس من احتكار السلع، حيث تنازل ارتباع أسعار السلع الضرورية، مؤكدًا أن سبب هذا التصاعد الأشره بعض المحتكرين من التجار الذين نلفت لهم نظر إدارة البلدية لترى شأنهم ما يقضي به العدل، وما يساعد على تخفيف هذه الأزمة.

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