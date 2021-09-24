رحلة السنوات الخمس.. البطل «حدادي»  يعود على قدميه بعد إصابته بالحد الجنوبي

الرياض - محمد عبدالله - أصيب البطل عبدالمعين حدادي بميدان البطولة والشرفة بمنطقة نجران، قبل خمسة أعوام خلال أدائه مهمة الواجب في الدفاع عن السعودية، حيث تعرض لإصابة خطيرة تمثلت في كسور في الجمجمة والفك دخل على إثرها في حالة غيبوبة لمدة عام كامل.

رحلة علاج طويلة وشاقة استمرت خمسة أعوام تجاوزها عبدالمعين برفقة والدته التي لازمته طوال تلك السنين وضربت أروع الأمثلة في التضحية والصبر وهي تبحث له عن العلاج.

تم تحويل عبدالمعين من مستشفى نجران إلى مستشفى القوات المسلحة بجدة ثم مستشفى العلاج الطبيعي بالطائف ثم إلى مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض، حيث زاره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووجه باستكمال علاجه خارج المملكة.

وبدأ عبدالمعين مرحلة جديدة للعلاج في أمريكا حيث أجريت له عدة عمليات جراحية تكللت بالنجاح ثم خضع لبرنامج علاج طبيعي مكثف إلى أن منّ الله عليه بالشفاء ووقف على قدميه من جديد.

اقرأ أيضًا:

الشيخ المطلق: الجميع مسؤول دينيًّا ووطنيًّا عن استمرار بناء وتنمية واستقرار الوطن