سفير اليابان يتلقى «هدية خاصة» بمناسبة اليوم الوطني السعودي

الرياض - محمد عبدالله - أعرب سفير اليابان لدى المملكة، فوميو إيواي، عن سعادته بتلقيه هدية من مخبز ياباني بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

وقال سفير اليابان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تلقيت هدية من مديرة مخبز ياباني پان-يا، وهي عبارة عن مجموعة من المخبوزات والتي أعدها المخبز بمناسبة اليوم الوطني السعودي".

كان سفير اليابان لدى المملكة، شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على «تويتر» جانبًا من زيارته لمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

ونشر السفير الياباني، صورتين كشف خلالهما تجربته لوجبة مندي وحلويات حساوية، وعلق عليها قائلاً: «جاءت لي الفرصة الحمد لله أن أجرب المندي الحساوي وكذلك الحلويات الحساوية، وعرفت أسماء بعضا منها مثل (الساقو، الملتوت، المراصيع).. وكانت جميع هذه الأكلات مرة حلوة وانبسطت بها كثير».

وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة.

وفي هذا اليوم، أصدر الملك المؤسس عبد العزيز -رحمه الله- المرسوم الملكي برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

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