، متدربو السياحة والفندقة يستقبلون المسافرين في مطار الطائف بالورود ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفالاً باليوم الوطني الـ91

حظي المسافرون والسياح لمطار الطائف الدولي مساء اليوم الجمعة باستقبال بـ"الورود"، قدَّمها متدربو كلية السياحة والفندقة بالمحافظة في إطار أنشطة وفعاليات الكلية بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وبدت صالات المطار الدولي الذي يبعد عن المحافظة بنحو 30 كيلومترًا مجهزة بالبنرات والبروشورات الخضراء، مُذكِّرة بجهود قادة البلاد، وأهمية اليوم الوطني الذي تحتفل به المملكة في الـ23 من سبتمبر من كل عام.

واستقبل متدربو الكلية التي تسعى لتأهيل كوادرها القادمين من مختلف الجنسيات في مجالَي السياحة وإدارة الفعاليات بالورود متضمنة عبارات ترحيبية ووطنية.

وقال عميد الكلية خليل الثقفي: "لدى الكلية أنشطة مختلفة ومسابقات على مستوى الثقافة والتقنية، وهي مواكبة للعصر ولرؤية البلاد، كما أننا أيضًا نسعى من خلال الكلية لأنشطة ميدانية".

وأضاف بأنه "عملٌ عظيم حين يستقبل المتدربون في كليات السياحة والفندقة السائح أو القادم بعد رحلة متعبة بالورد".

وتابع: "هذا أقل ما يمكن أن نقدمه في يومنا الوطني الذي يُعدُّ مجيدًا، ومحل تقدير بالنسبة لكل مواطن، حين وحّد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن البلاد".

واختتم الثقفي بالقول: "اليوم نحن نعيش عصرًا مختلفًا، ونهضة كبرى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ وهذا ما يزيدنا أملاً وإصرارًا للعمل، ولتأهيل كوادرنا الشابة لخدمة هذه البلاد".