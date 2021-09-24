، وزير الداخلية يتفاعل مع تغريدة حذَّرت من "مستغلي" مخالفات اليوم الوطني ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أيَّد سمو وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ما ذهب إليه الكاتب الصحفي سلمان الدوسري في تغريدة له على "تويتر"، حذَّر فيها من تسلل بعض المغرضين لقتل الفرحة بيوم الوطن باستغلال التصرفات الشاذة من بعض المراهقين.
وتفاعل وزير الداخلية برمز التأييد والتأكيد ردًّا على التغريدة التي قال فيها الدوسري: "الخطر ليس في سلوكيات فردية شاذة تحدث في اليوم الوطني السعودي؛ فهذه يقف لها القانون بصرامة تحت طائلة قانون التحرش أو الذوق العام.. الخطر الحقيقي في مَن يستغل تلك السلوكيات ليقتل فرحة وطن، محرضًا تارة، ومحبطًا تارة أخرى".
وأضاف: "لا يخدعونكم.. احذروهم، ولا تسمحوا لهم بتعكير فرحتكم".وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 10:09 PM
دعت لعدم السماح للمتسللين بنَيْل مرادهموزير الداخلية يتفاعل مع تغريدة حذَّرت من "مستغلي" مخالفات اليوم الوطني
أيَّد سمو وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ما ذهب إليه الكاتب الصحفي سلمان الدوسري في تغريدة له على "تويتر"، حذَّر فيها من تسلل بعض المغرضين لقتل الفرحة بيوم الوطن باستغلال التصرفات الشاذة من بعض المراهقين.
وتفاعل وزير الداخلية برمز التأييد والتأكيد ردًّا على التغريدة التي قال فيها الدوسري: "الخطر ليس في سلوكيات فردية شاذة تحدث في اليوم الوطني السعودي؛ فهذه يقف لها القانون بصرامة تحت طائلة قانون التحرش أو الذوق العام.. الخطر الحقيقي في مَن يستغل تلك السلوكيات ليقتل فرحة وطن، محرضًا تارة، ومحبطًا تارة أخرى".
وأضاف: "لا يخدعونكم.. احذروهم، ولا تسمحوا لهم بتعكير فرحتكم".
، وزير الداخلية يتفاعل مع تغريدة حذَّرت من "مستغلي" مخالفات اليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يتفاعل مع تغريدة حذَّرت من "مستغلي" مخالفات اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.