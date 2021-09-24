، "موارد الرياض" تنظم مسيرة "هي لنا دار " بمناسبة اليوم الوطني 91 ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلق الدراجون في جولة حول منطقة الدرعية ثم عادوا إليها

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس وبالتعاون مع فريق رياض بايكرز مسيرة اليوم الوطني 91 تحت شعار " هي لنا دار " برعاية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ محافظة الدرعية، وبحضور مساعد مدير عام الفرع للتنمية سعد الشهري ومجموعة من منسوبي الفرع وبعض المشمولين بالرعاية داخل دور الإيواء من فئة الأيتام وذوي الإعاقة.

وتفصيلاً، بدأت المسيرة التي شارك فيها أكثر من "200" دراجة نارية من مجمع الدرعية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث انطلق الدراجون في جولة كاملة حول منطقة الدرعية ثم عادوا إليها وهم يحملون راية التوحيد وصور ولاة الأمر، مرددين عبارات الحب والولاء لقادة البلاد بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تلا ذلك احتفال أقيم بهذه المناسبة ثم تجول الحضور في الجناح المصاحب للفن التشكيلي واختتمت الفعالية بتكريم الجهات المشاركة والرعاة.

تأتي هذه المسيرة ضمن الفعاليات المتنوعة التي نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني 91 بالتعاون مع الجهات الخارجية وبمشاركة بعض فئاته المشمولة بالرعاية ومنسوبيه العاملين معهم.

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