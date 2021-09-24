- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - بات فريق الفيحاء فريقًا صاعدًا في تاريخ دوري المحترفين بعد أن جمع 10 نقاط من 5 مباريات خاضها في المسابقة خلال منافسات الموسم الكروي الحالي 2021/ 2022م.
ونجح الفيحاء بتحقيق 3 انتصارات على الاتحاد والطائي والأهلي، وتعادل مع الفتح، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام الجار الفيصلي، ولم يحقق أي فريق صاعد لدوري المحترفين من قبل، ما حققه الفيحاء في أول 5 جولات.
وفاز الفيحاء على قطبي جدة الاتحاد والأهلي في فترة لا تتجاوز الشهر، بعد أن قص شريط مبارياته بالدوري بالفوز على الاتحاد بهدف على ملعب المجمعة، وهي الهزيمة الوحيدة لمتصدر الدوري حاليًّا.
إنجاز غير مسبوق للفيحاء في تاريخ دوري المحترفين السعوديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-24
بات فريق الفيحاء فريقًا صاعدًا في تاريخ دوري المحترفين بعد أن جمع 10 نقاط من 5 مباريات خاضها في المسابقة خلال منافسات الموسم الكروي الحالي 2021/ 2022م.
ونجح الفيحاء بتحقيق 3 انتصارات على الاتحاد والطائي والأهلي، وتعادل مع الفتح، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام الجار الفيصلي، ولم يحقق أي فريق صاعد لدوري المحترفين من قبل، ما حققه الفيحاء في أول 5 جولات.
وفاز الفيحاء على قطبي جدة الاتحاد والأهلي في فترة لا تتجاوز الشهر، بعد أن قص شريط مبارياته بالدوري بالفوز على الاتحاد بهدف على ملعب المجمعة، وهي الهزيمة الوحيدة لمتصدر الدوري حاليًّا.
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
08:34 PM
بات فريق الفيحاء فريقًا صاعدًا في تاريخ دوري المحترفين بعد أن جمع 10 نقاط من 5 مباريات خاضها في المسابقة خلال منافسات الموسم الكروي الحالي 2021/ 2022م.
ونجح الفيحاء بتحقيق 3 انتصارات على الاتحاد والطائي والأهلي، وتعادل مع الفتح، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام الجار الفيصلي، ولم يحقق أي فريق صاعد لدوري المحترفين من قبل، ما حققه الفيحاء في أول 5 جولات.
وفاز الفيحاء على قطبي جدة الاتحاد والأهلي في فترة لا تتجاوز الشهر، بعد أن قص شريط مبارياته بالدوري بالفوز على الاتحاد بهدف على ملعب المجمعة، وهي الهزيمة الوحيدة لمتصدر الدوري حاليًّا.
، إنجاز غير مسبوق للفيحاء في تاريخ دوري المحترفين السعودي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز غير مسبوق للفيحاء في تاريخ دوري المحترفين السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.