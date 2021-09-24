شكرا لقرائتكم خبر عن بشعار ألحان الثرى.. «إثراء» يحتفي باليوم الوطني بباقة من البرامج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - باقة من البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية السعودية المتجددة

- مشاركة الزوّار الاحتفال بإرثهم وثقافتهم المتنوعة

- استعراض الكنوز والإرث الحضاري والثقافي الذي تزخر به المملكة

يستمر مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بفعاليات ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 91، حيث يقدم باقة من البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية السعودية المتجددة تحت شعار "ألحان الثرى".

وتهدف فعاليات اليوم الوطني السعودي التي تستمر حتى ٢٥ سبتمبر، إلى مشاركة الزوّار الاحتفال بإرثهم وثقافتهم المتنوعة العامرة بالكنوز والإرث الحضاري والثقافي الذي تزخر به المملكة.