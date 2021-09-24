شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 3 آلاف مظلة في صحن المطاف بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الجمعة، بتوزيع (3000) مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين والعاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة (مظلتك بين يديك)، أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) التي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقي وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي مبادرة (مظلتك بين يديك) لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.