محمد بن مسعود - الدمام - إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والاختناق جراء الغاز المسيل للدموع استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد علي خبيصة، حيث أصيب بالرصاص الحي في الرأس ووصل بحالة حرجة إلى مستشفى. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في نابلس، بأن مواجهات اندلعت في بلدة بيتا، أدت لإصابة 8 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. 24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 08:58 PM إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والاختناق جراء الغاز المسيل للدموع استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد علي خبيصة، حيث أصيب بالرصاص الحي في الرأس ووصل بحالة حرجة إلى مستشفى. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في نابلس، بأن مواجهات اندلعت في بلدة بيتا، أدت لإصابة 8 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. الكلمات المفتاحية ، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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