- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
أقام مستشفى الثغر العام بجدة احتفالية باليوم الوطني الـ91 "هي لنا دار"، وشارك الكادر الطبي والموظفون والإداريون بالمستشفى بهذه المناسبة الغالية على الجميع، وعلى رأسهم مدير المستشفى تركي العتيبي، الذي قدم التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة.
وسأل المولى العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين، وأن يحفظ ولاة الأمر ويوفق الجميع لمزيد من العمل، وصولًا إلى قمم المجد والتقدم والازدهار في جميع المجالات في كل زمان ومكان من الوطن العزيز.
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 08:51 PM
بمشاركة الكادر الطبي والموظفين والإداريينمستشفى الثغر العام بجدة يحتفل باليوم الوطني ٩١
أقام مستشفى الثغر العام بجدة احتفالية باليوم الوطني الـ91 "هي لنا دار"، وشارك الكادر الطبي والموظفون والإداريون بالمستشفى بهذه المناسبة الغالية على الجميع، وعلى رأسهم مدير المستشفى تركي العتيبي، الذي قدم التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة.
وسأل المولى العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين، وأن يحفظ ولاة الأمر ويوفق الجميع لمزيد من العمل، وصولًا إلى قمم المجد والتقدم والازدهار في جميع المجالات في كل زمان ومكان من الوطن العزيز.
، مستشفى الثغر العام بجدة يحتفل باليوم الوطني ٩١ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الثغر العام بجدة يحتفل باليوم الوطني ٩١ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.